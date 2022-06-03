МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин заинтересован в развитии импортозамещающих продуктов в сфере цифровых технологий и создании универсальных цифровых платформ для использования в различных отраслях экономики заинтересовали. Правительство одобрило поддержку отрасли информационных технологий

Задачу разработки таких цифровых платформ премьер поставил, осматривая в пятницу в Нижнем Новгороде выставку российских компаний на форуме "Цифровая индустрия промышленности России", перед главой "КамАЗа" Сергеем Когогиным. Компания представила стратегию цифровой трансформации для предоставления клиентам сервисной модели полного цикла.

Мишустин подчеркнул, что надежда в сфере таких разработок прежде всего возлагается на лидеров промышленности, к которым относится "КамАЗ".

Премьер также заинтересовался цифровыми платформами для производства и обучения персонала, разработанные "Северсталью". Она продемонстрировала тренажер, включающий шлем виртуальной реальности, для обучения сталеваров. Премьер-министр обратил внимание на то, что подобные технологические платформы, разрабатываемые разными компаниями, в перспективе могли бы стать отдельной отраслью промышленности.