Мишустин поручил спланировать импорозамещение цифровых технологий до 1 августа
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений.
"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", — заявил премьер в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Глава правительства обратился к главе Минцифр Максуту Шадаеву с просьбой предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли, "чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути".
Мишустин также подчеркнул необходимость "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов".
"Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело — делать планшетные решения, а другое дело — выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", — отметил премьер, поручив Шадаеву проработать этот вопрос до середины июля.
Мишустин также поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты и проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.
"Правительственной комиссии рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучше из того, что есть и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков", — заявил глава правительства.
Кроме того, премьер призвал заказчиков, государство и разработчиков "перестать болтать, друг на друга сваливать, договориться и сделать конкретный результат".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220603/837077840.html