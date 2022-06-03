МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений. Мишустин назвал основную задачу российской промышленности

"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", — заявил премьер в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Глава правительства обратился к главе Минцифр Максуту Шадаеву с просьбой предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли, "чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути".

Мишустин также подчеркнул необходимость "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов".

"Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело — делать планшетные решения, а другое дело — выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", — отметил премьер, поручив Шадаеву проработать этот вопрос до середины июля.

Мишустин также поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных цифровых решений на российские программные продукты и проработать меры поддержки отечественных IT-компаний.

"Правительственной комиссии рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучше из того, что есть и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков", — заявил глава правительства.

Кроме того, премьер призвал заказчиков, государство и разработчиков "перестать болтать, друг на друга сваливать, договориться и сделать конкретный результат".