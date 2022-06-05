МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. С космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая состоялся запуск китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14". Трансляцию пуска ведет Центральное телевидение Китая. В США не исключили войну с Китаем за Луну

Корабль доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун".

Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в соответствии с графиком в 10.44 по пекинскому времени (5.44 мск). Запуск признан успешным. Примерно через 577 секунд после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Как сообщается, состояние космонавтов хорошее.

В составе экипажа — командир Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина-космонавт Китая Лю Ян.

Для 43-летнего Чэнь Дуна этот полет станет вторым, 16 октября 2016 года он в составе экипажа "Шэньчжоу-11" совершил месячную миссию на обитаемую космическую лабораторию "Тяньгун-2", которая была сведена с орбиты и затоплена в южной части Тихого океана в июле 2019 года. Первый и единственный его полет продлился свыше 32 суток. 43-летняя Лю Ян в 2012 году в составе экипажа "Шэньчжоу-9" стала первой женщиной-космонавтом Китая. Ее первый и пока единственный полет продлился 12 суток и 15 часов. Цай Сюйчжэ, который хоть и старше своих коллег на два года, в космос отправится впервые.

Экипаж проведет на орбитальной станции шесть месяцев и станет третьим на борту "Тяньгуна". Первыми на станцию в составе экипажа "Шэньчжоу-12" 17 июня 2021 года прибыли Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, они вернулись на землю 17 сентября. Вторым стал экипаж "Шэньчжоу-13", который провел на станции с 16 октября 2021 года по 16 апреля 2022 года, в его состав входили Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин, которая стала первой китайской женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.

На период полугодовой миссии "Шэньчжоу-14" запланировано завершение строительства базового трехмодульного комплекса станции, состоящего из основного модуля "Тяньхэ" и лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Ожидается, что при "Шэньчжоу-14" состоится первая ротация экипажей на орбите, после чего в декабре Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю.

Строительство станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.

Основной модуль длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", сейчас это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. В нем находятся центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.