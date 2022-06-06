МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Система мониторинга сайтов, разработанная в Минцифры России, за два месяца выявила 9 тысяч фишинговых сайтов, впоследствии заблокированных, и обнаружила еще 30 тысяч сайтов с подозрительной активностью, сообщается в Telegram-канале министерства. Сбербанк сообщил об атаках сети телефонных мошенников в России

"Минцифры запускает систему мониторинга фишинговых сайтов… 30 тысяч подозрительных сайтов система обнаружила за два месяца опытной эксплуатации. Это сайты-копии ресурсов органов власти, онлайн-казино, услуги поддельной бухгалтерской отчетности, продажи поддельных билетов, документов и т.д. 9 тысяч заблокированных сайтов с подтвержденным фишингом", — говорится в сообщении.

Поясняется, что разработанная Минцифры новая информационная система автоматически выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей. Кроме того, система мониторинга позволит получать информацию о зловредных сайтах от сторонних источников, а также отследит перерегистрированные и перенесенные домены со скоростью до 1 миллиона адресов в час.

"Возможности антифишинговой системы позволят сохранять информацию о подозрительных ресурсах в базе данных для последующей проверки на фишинг; прекращать работу фишинговых сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов",- добавили в ведомстве.