МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейских точек обмена, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Назван способ “разогнать” домашний интернет с помощью роутера

"У нас есть план "Б": через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию. У "Ростелекома" как у главного магистрального оператора такой план есть", — сказал министр на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров".

На международных точках обмена трафиков уже были прецеденты по отключению российских операторов, добавил он.