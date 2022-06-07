МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российское оборудование 4G появится в ближайшие два-три года, считает глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Россия разработала план "Б" на случай отключения от европейской сети

"Проекты по локализации оборудования, прежде всего 4G, они у нас есть, прежде всего Yadro его заявило. Я думаю, что в ближайшее время, два-три года, российское оборудование появится", — сказал Шадаев.

Компания Yadro, российский разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных, в декабре прошлого года приступила к основной фазе строительства в Дубне завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Yadro Fab Dubna. Он будет производить серверы, системы хранения данных, сетевое и телекоммуникационное оборудование, продукты класса клиентских систем. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

Говоря о сетях 5G, Шадаев напомнил, что тут прежде всего не до конца решен вопрос с частотами.

"Наш девиз — лучше 4G всем, чем 5G некоторым", — добавил министр.

Он также отметил, что Минцифры внесло законопроект, который относит центры обработки данных (ЦОД) к объектам связи, что позволит им пользоваться электричеством на льготных условиях. "Это значимая часть расходов ЦОДов. Надеемся, что законопроект будет принят", — сказал Шадаев.