МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Политика "технологического апартеида", которую коллективный Запад проводит в отношении России и Китая, приведет человечество в "темные века", написал в статье для Global Times обозреватель Уильям Джонс. Об этом сообщает Lenta.ru. Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же санкции

Джонс отмечает, что США для сохранения своего мирового господства стремятся обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения. В соответствии с этой политикой Вашингтон готов передавать технологии другим странам только в обмен на поддержку его внешнеполитического курса. В противном случае государствам грозит "инновационный апартеид".

"Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в "темные века". Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете", — прогнозирует автор статьи.

Он уверен, что стремление Запада обособиться от России и Китая приведет к голоду, эпидемии и болезни в странах Африки и Азии.