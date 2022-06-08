МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Какие настройки смартфона не стоит изменять для его стабильной работы, рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев. Экономист спрогнозировал, как изменятся цены на смартфоны

Он перечислил запрещенные для изменений настройки смартфона и посоветовал без специальных знаний не применять режим разработчика и root-права на смартфонах Android.

"Это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями", — пояснил эксперт.

В то же время удаление или изменение системных файлов и приложений, по его словам, приводит к заражению смартфона вредоносными программами. Изменение региона на гаджете также может привести к неприятностям, ведь каждая страна имеет собственные стандарты связи.

"Стоит учитывать, что в нашей стране телефон работает в определенном диапазоне сети, существуют определенные стандарты связи, настройки GSM, поэтому, меняя что-то самостоятельно, можно навредить устройству или просто остаться без связи", — предупредил Мокеев.