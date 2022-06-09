МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Наиболее вероятная модель развития России — "островизация" страны, подразумевающая технологический суверенитет, по такому же сценарию будут развиваться Китай и США, написал в статье для РБК Дмитрий Песков, спецпредставитель президента России, курирующий вопросы технологического и цифрового развития. ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП

По его прогнозу, все крупные техноэкономические блоки пожелают производить еду, лекарства и тому подобное на своей территории.

России в ближайшее десятилетие, как считает Песков, будет необходимо сформировать свой техноэкономический блок и решить проблемы с логистикой. При этом на авансцену выйдет проблема человеческого капитала.

Спецпредставитель президента уверен, что "нет смысла заниматься технологиями, не решив проблему когнитивного суверенитета, который подразумевает наличие собственных аналитических способностей".

Вместе с тем он убежден, что наиболее вероятная модель развития России — "островизация" страны, подразумевающая технологический суверенитет — когда не нужно беспокоиться, что в любой момент кто-то может вам что-то отключить. По такому же сценарию пойдут и Китай, и США.