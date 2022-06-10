МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что орган разрабатывает законопроект о регулировании рекомендательных систем, который введет возможность для полного отключения пользователем рекомендаций приложений, проект будет дорабатываться с учётом мнения представителей отрасли. Горелкин является автором законопроекта. Госдума приняла законы по защите и поощрению капиталовложений

Как рассказал парламентарий в Telegram-канале по итогам обсуждения проекта на площадке "ИРИ", новые нормы вызвали бурную реакцию со стороны представителей отрасли, которые усмотрели в новой редакции законопроекта угрозу рынку таргетированной рекламы. Поэтому в Госдуме отметили необходимость проработать формулировки.

Как анонсировал Горелкин, в проекте также прописана норма, регламентирующая возможность для пользователей полностью отключить рекомендации.

"Другим камнем преткновения стало ключевое положение об отключении рекомендательных алгоритмов: желание законодателя вернуть пользователю свободу выбора, каким способом потреблять контент, многие восприняли как удар по базовому функционалу своих сервисов", — добавил депутат.