Создатель Telegram Дуров объявил, что в июне мессенджер представит платную подписку
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что в июне мессенджер представит платную подписку, предоставляющую доступ к дополнительным функциям.
"В этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволит каждому приобрести дополнительные функции, скорость и ресурсы", — говорится в сообщении создателя мессенджера.
Дуров также сказал, что все существующие функции при этом останутся бесплатными, и их список в дальнейшем будет расширяться. Кроме того, пользователи без платной подписки также смогут в некоторой степени пользоваться возможностями Telegram Premium – например, им будет доступен просмотр тяжелых документов, медиа файлов и стикеров, отправленных людям с подпиской.
Создатель Telegram отметил, что введение платных функций необходимо, поскольку без определенных ограничений расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220610/837146492.html