МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что в июне мессенджер представит платную подписку, предоставляющую доступ к дополнительным функциям. Мосбиржа оценила возможность возобновления торгов фондами FinEx

"В этом месяце мы представим Telegram Premium, план подписки, который позволит каждому приобрести дополнительные функции, скорость и ресурсы", — говорится в сообщении создателя мессенджера.

Дуров также сказал, что все существующие функции при этом останутся бесплатными, и их список в дальнейшем будет расширяться. Кроме того, пользователи без платной подписки также смогут в некоторой степени пользоваться возможностями Telegram Premium – например, им будет доступен просмотр тяжелых документов, медиа файлов и стикеров, отправленных людям с подпиской.

Создатель Telegram отметил, что введение платных функций необходимо, поскольку без определенных ограничений расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".