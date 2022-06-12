МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Использование VPN-сервиса не принесет вреда смартфону, но в определенных ситуациях его придется отключать, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Перечислены функции смартфона, на которых можно сэкономить

"Сам по себе факт включенного VPN может повлиять только на зарядку аккумулятора: она немного просаживается, а в остальном ограничений нет", — отметил он.

При этом вопрос отключения VPN зависит только от ресурсов, которые нужно посетить. С выключенным VPN нельзя зайти на ряд зарубежных порталов, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты, объяснил эксперт.

Чтобы пользователям не приходилось постоянно включать и выключать VPN вручную, некоторые из этих сервисов предлагают особую опцию.

"В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определенный "белый" или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама", – уточнил Лукацкий.