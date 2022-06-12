МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Диапазон рабочих температур для смартфонов, планшетов и ноутбуков — от 0 до 25 градусов по Цельсию. Вместе с тем, в каждой инструкции отдельно отмечается, что аккумуляторы устройств оптимально использовать при температуре от 15 до 25 градусов. Слишком высокая или низкая температура приводит к снижению емкости и, как следствие, — сокращению срока службы устройства. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор молодёжного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва. Юрист предупредила россиян об опасных схемах "медицинского" мошенничества

Поэтому, по ее словам, основная задача летом — не допустить перегрева именно аккумулятора.

"Если ваш гаджет уже нагрелся (например, в автомобиле, на пляже), то прежде, чем ставить на зарядку, необходимо подержать его при комнатной температуре, немного охладить, но только естественным путём. Не нужно убирать даже на пару минут аппарат в холодильник! И только после этого можно подключать шнур питания", — посоветовала эксперт.

Что же касается использования смартфонов в автомобиле, то сейчас очень распространены специальные удерживающие устройства, которые крепятся на решетки системы кондиционирования. Это, по мнению Деревлёвой, не самый удачный вариант, если вы хотите подзарядить гаджет или используете его во время поездки, например, прокладывая маршрут по навигатору.

"Таким образом он одновременно и нагревается, и охлаждается от кондиционера, причём неравномерно", — объяснила эксперт.

Кроме того, в жару стоит отказаться от беспроводных устройств зарядки — они в принципе в большей степени нагревают смартфоны. Так что, если температура в помещении, где идет подзарядка, выше 27 градусов, лучше воспользоваться традиционным шнуром. Эксперт рассказал, можно ли не выключать VPN на смартфоне

Опасность для гаджетов, по словам Деревлёвой, представляют также прямые солнечные лучи: высокая температура и перегрев могут повредить OLED-экран и даже целостность корпуса. При температуре в 60 градусов достаточно пары минут, чтобы привести к необратимым изменениям в экране смартфона. А такая температура — вполне достижима, если вы, например, случайно оставите телефон на приборной панели автомобиля.

"Вообще, используя гаджеты в жару, пользуйтесь правилом: то, что терпимо для вас, терпимо и для смартфона. Вряд ли вы проведёте больше десяти минут на открытом солнце при температуре выше 30 градусов. Не устраивайте таких испытаний на прочность и вашим электронным помощникам", — заключила эксперт.