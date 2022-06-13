МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на околоземную орбиту два спутника, сообщила компания. НАСА жалуется на трудности в работе из-за санкций против России

Носитель LV0010 был запущен в воскресенье около 13.40 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ракета должна была вывести на орбиту два малых спутника, предназначенных для изучения ураганов.

"У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники — ред.) на орбиту", — сообщает Astra.

В марте компания сообщала, что провела первый успешный запуск рабочих спутников.

В ноябре прошлого года компании Astra удалось вывести на орбиту макет спутника, но в феврале 2022 года из-за технических проблем в ходе запуска аппараты не были выведены на заданную орбиту. Перед успешным стартом в ноябре были три неудачных испытательных полета.