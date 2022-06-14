МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" своих жертв "до конца", рассказал в беседе с радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско. Мошенники придумали новую схему с верификацией номеров

По его словам, в последнее время в интернете распространились программы-комбайны, в которых сочетаются функции сразу нескольких видов вредоносного программного обеспечения.

"Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных", — рассказал Вураско.

При этом он заявил, что для защиты от указанной угрозы прежде всего нужно установить на компьютер антивирусную программу и с большой осторожностью относиться к любым ссылкам, получаемым в сообщениях.

"Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы", — порекомендовал эксперт.