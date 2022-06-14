МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла – хакерами движет порыв навредить, а не заработать, однако подавляющее большинство атак в мире все еще проводятся с целью наживы, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. В "Касперском" рассказали о перспективах развития телефонного мошенничества

"Что произошло 24 февраля? У хакеров были порывы именно навредить, то есть ничего не украсть – ни деньги, ни базы, просто все уничтожить. И выгоды для злоумышленников в этом никакой. Однако, прежде чем что-то уничтожить, они копировали это себе, после чего в интернете появилась куча утечек. Так хакеры демонстрировали свои "успехи", — рассказал эксперт.

Он добавил, что к этому процессу подключились телефонные мошенники, которые полностью перешли на психологическое давление, и некоторые шифровальщики.

"То есть после 24 февраля доля киберинцидентов, связанных с политикой, возросла, но все равно осталась небольшой. Все остальное – подавляющее большинство атак продолжают проводиться с целью заработать", — заявил Голованов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.