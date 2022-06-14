МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Компания Brand Analytics сообщила о запуске российского сервиса детекции сбоев, который уже показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам. Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

В компании подчеркнули, что качество жизни в стране во многом определяется работоспособностью популярных сервисов и служб. Поэтому возможность в одном месте видеть картину доступности и сбоев позволит компаниям сократить время их простоя и повысит качество жизни населения.

"До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев", который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам", — говорится в сообщении.

По словам руководителя перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Оксаны Ульянинковой, ключевое преимущество нового сервиса — ориентация на российский рынок. Она подчеркнула, что если бы Downdetector не ушел из России, "Детектор сбоев" в любом случае занял бы львиную долю местного рынка.

"Детектор сбоев анализирует все источники социальных медиа и, в первую очередь, самые большие – российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также Telegram. Мало того, многие из популярных сервисов являются партнерами Brand Analytics и используют в своей работе одноименную систему аналитики. Технология выявления сбоев уже несколько лет работает внутри системы Brand Analytics и доказала свою эффективность на практике. Теперь она легла в основу общедоступного сервиса", — подчеркивается в сообщении.