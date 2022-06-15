МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Кабинет министров Индии одобрил проведение в июле этого года аукциона на частоты связи 5G, сообщяется в заявлении структуры. Минпромторг Индии сообщил о рекордной инфляции на оптовом рынке страны

"Кабинет министров Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди одобрил предложение министерства телекоммуникаций о проведении аукциона по использованию частот, посредством которого частоты будут переданы победителям торгов для предоставления услуг 5G населению и предприятиям", — говорится в ссобщении.

Отмечается, что индийское правительство выставит на аукцион "в общей сложности 72097,85 МГц частот со сроком действия 20 лет". Аукцион будет проводиться на частоты в различных диапазонах низких (600 МГц, 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц), средних (3300 МГц) и высоких (26 ГГц) частот.