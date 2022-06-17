МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правительство Амурской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписало соглашение с платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) о подготовке в регионе технологических предпринимателей и специалистов в сфере IT, сообщают областные власти. Глава Якутии объяснил, где России нужно искать новые рынки для IT-продукции

"Наша задача – максимально быстро развить инновационную деятельность в регионе: создать рабочие места, сделать популярным технологическое предпринимательство. Платформа НТИ привлечет индустриальных, инвестиционных и технологических партнеров к реализации проектов и программ региона. При их поддержке мы модернизируем учебные курсы вузов и колледжей по подготовке специалистов для компаний НТИ и технологических предпринимателей", — приводятся слова главы региона Василия Орлова.

На базе пространства "Точка кипения Благовещенск" будут проводить акселерационные программы для развития технологических команд и компаний. Для региона организуют обучение высококвалифицированных специалистов, брокеров и технологических предпринимателей. Запланированы тематические мероприятия всероссийского и международного уровня, в том числе технологические конкурсы и проектные сессии.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.