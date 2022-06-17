МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минцифры РФ заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов, надеется вернуться к нему позднее, рассказал РИА Новости глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. Минцифры оценило потери трафика заблокированных в России соцсетей

Цифровой паспорт – аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Планировалось, что их выдача в пилотном формате начнется с 2023 года в трех регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, причем пользоваться таким документом можно будет на всей территории страны, а получение будет добровольным. Проект предусматривал, что по желанию в память такого паспорта можно заносить другую информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

"Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов — ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы", — сказал Шадаев.

"Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим", — отметил глава ведомства.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.