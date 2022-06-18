С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Новые импланты для восстановления органов чувств разработаны на основе российских нанотехнологий, рассказал РИА Новости директор Лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов. Путин назвал причины нехватки товаров и техники в России

В пятницу фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и некоммерческая Лаборатория "Сенсор-Тех" представили на ПМЭФ новые нейроимпланты, способные воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая в человеке те или иные сенсорные ощущения. "Линейка нейроимплантов создается в России впервые. В нее входят имплант для восстановления слуха, имплант для лечения неврологических нарушений и имплант для возвращения зрения слепым", — рассказали агентству в пресс-службе компании.

По словам Кулешова, все критические компоненты систем ELVIS разрабатываются в России," это университет МИРЭА, это Сеченовский университет, Институт высшей нервной деятельности РАН". "Сейчас к проекту присоединился НЦ (неврологии — ред.). Мы изначально проектировали все с расчетом на российское производство, несмотря на то, что у нас были предложения и от европейских, и от американских коллективов. Мы принципиально хотели, чтобы все важные части системы производились в России, чтобы компетенции, все знания были у нас, а ни у кого-то, у кого бы мы могли заказывать по лицензии", — отметил он.

Кроме того, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Наталья Соколова отметила, что, несмотря на то, что предварительные тесты проходят пока только на животных, "есть уже сотни заявок от незрячих людей и слепоглухих добровольцев". "Люди мечтают вернуть зрение и готовы участвовать в этих исследованиях", — отметила она.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.