С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россия имеет больший потенциал развертывания сетей 6G, чем другие страны, поэтому их внедрение можно осуществить за 10 лет и не по таким высоким ценам, как в западных странах, рассказал в рамках ПМЭФ-2022 РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев. Минцифры намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей

"За внедрение сетей 6G важно не переплатить, подойти к ним необходимо всесторонне подготовленными, со своей полноценной исследовательской и производственной экосистемой, отработанной на 4G и 5G, с уже готовым и реализующимся планом расчистки радиочастотного спектра. Это все реально сделать за 10 лет", — сказал Лаконец.

Он уточнил, что лидерами в 5G стали Китай и Южная Корея, "но в России и Индии развернуты одни из лучших мобильных сетей в мире по соотношению цены и качества". "Дешевые тарифы при хорошем покрытии и неплохой скорости передачи данных. Так что не будем торопиться, прогресс должен быть системным и постоянным", — добавил специалист.

Эксперт объяснил, что новое поколение мобильной связи будет стоить дороже, так как "подорожают базовые станции и смартфоны, вырастут необходимые инвестиции в стройку сети — из-за большей плотности, магистральные линии связи потребуют умощнения, увеличатся счета за электричество и другие операционные расходы". "Если в стандарт 6G включат спутниковый сегмент, то к наземной стройке добавится недешевая группировка на орбите. Но при этом рост стоимости инфраструктуры не означает, что западные страны смогут осилить такие расходы, а развивающиеся страны окажутся в хвосте", — полагает Лаконец.

"Примеры последних 30 лет показывают, что европейская и американская инфраструктура устарела, является неэффективной и обходится пользователям и операторам очень недешево, если сравнивать со странами Азии или Россией. Посмотрите на многие западные рынки: там тарифы дороже в 10 раз, а операторы отягчены огромными долгами. Например, аукционы на частоты для 5G в США обошлись каждому потенциальному американскому абоненту более чем в 300 долларов", — заключил эксперт.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.