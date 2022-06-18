МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Соцсеть "ВКонтакте" анонсировала запуск цифрового аватара пользователя Vmoji, что является первым шагом в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте", сообщает компания. Минцифры намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей

"Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте". Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной "ВКонтакте" появятся решения на базе технологий NFT", — сказал технический директор компании Александр Тоболь, слова которого приводятся в сообщении.

В компании уточнили, что новая функция называться будет называться Vmoji, она будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных технологий машинного обучения "ВКонтакте".

"Используя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий "ВКонтакте" — достаточно загрузить фотографию или сделать селфи", — уточнили в компании.