С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Непрофильные компании, такие как банки и промышленные гиганты, скупая IT-стартапы или перспективных разработчиков, тормозят развитие IT-отрасли и новых идей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ основатель социальной сети для бизнеса TenChat Семен Теняев. Эксперт рассказал, когда в России может появиться сеть 6G

"Нужно оттуда (из IT-сферы — ред.) выгнать непрофильные компании. Они могут вкладываться не мажоритарно, они могут коллаборироваться, использовать эти стартапы. Но банки, конгломераты или промышленные гиганты — у них есть основной бизнес — и в IT они готовы платить сразу очень много денег, собрать большую команду. Но они играются в IT. Поиграли год-два – закрылись. Пример — SberGames", — сказал Теняев.

По его словам, непрофильные компании, переманивая к себе перспективных разработчиков и "сажая их на большие деньги, при этом практически ничего от них не требуя", таким образом лишают этих людей и их проекты перспектив развития.

"У нас получается, ты создал стартап, прошел акселератор (учреждения или программы поддержки стартапов — ред.), тебе упаковали продукт, ты знаешь, куда дальше двигаться, а дальше тебе нужны деньги на масштабирование. И тут корпорации тебе заявляют: хорошо, либо мы тебя покупаем за бесценок, либо мы тебя копируем … или ты должен дорасти до какой-то независимости. Это наша проблема IT-отрасли", — заключил эксперт.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.