МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Клиенты Microsoft в России столкнулись с трудностями при загрузке на ПК и обновлении операционных систем Windows 10 и Windows 11. Соответствующие жалобы появились в соцсетях. Эксперт рассказал о ПО, способном "доить" компьютер "до конца"

Один из пользователей сообщил, что при попытке обновить ОС компьютер выдает сообщение "404 — File or Directory not found" — файл или каталог не найдены. Еще один клиент рассказал, что купил лицензию Windows, и теперь не может скачать дистрибутив (форму для скачивания — ред.).

Корреспондент РИА Новости также столкнулся с проблемами при попытке загрузить файл — у него всплывает сообщение "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".

На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений по этому поводу. Напомним, что корпорация 4 марта объявила об уходе с российского рынка и приостановке продаж в России. При этом Microsoft уточнила, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в РФ.