Telegram снизил цену подписки Premium при покупке через бот
Мессенджер Telegram снизил цену подписки Premium 449 до 229 рублей при покупке через бот
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram снизил стоимость подписки Premium до 229 рублей с 449 рублей при покупке через Premium Bot. В этом убедился корреспондент РИА Новости.
Напомним, что премиум-подписка стала доступна пользователям с 19 июня, она дает доступ к таким дополнительным функциям, как распознавание голосовых сообщений, всегда активные видеоаватары и отключение рекламы. При этом основные функции мессенджера останутся доступными для всех.
При покупке в приложении стоимость премиальной подписки составляет 449 рублей, однако бот предлагает заплатить за получение доступа к эксклюзивным функциям всего 229 рублей.