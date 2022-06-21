МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram снизил стоимость подписки Premium до 229 рублей с 449 рублей при покупке через Premium Bot. В этом убедился корреспондент РИА Новости.

Напомним, что премиум-подписка стала доступна пользователям с 19 июня, она дает доступ к таким дополнительным функциям, как распознавание голосовых сообщений, всегда активные видеоаватары и отключение рекламы. При этом основные функции мессенджера останутся доступными для всех.

При покупке в приложении стоимость премиальной подписки составляет 449 рублей, однако бот предлагает заплатить за получение доступа к эксклюзивным функциям всего 229 рублей.