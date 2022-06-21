МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Во вторник антимонопольное ведомство Германии начало расследование в отношении Google Germany и Alphabet Inc по поводу возможных антиконкурентных ограничений на платформе Google Maps. Великобритания проверит ситуацию с комиссионными сборами Visa и Mastercard

"У нас есть информация, позволяющая предположить, что Google может ограничивать сочетание своих собственных картографических сервисов с картографическими сервисами сторонних компаний", — сообщил глава Федерального антимонопольного ведомства Германии Андреас Мундт.

По его словам, примеры этого могут относиться к встраиванию данных о местоположении Google Maps, функции поиска или Google Street View в карты, не предоставляемые Google.

Регулятор рассматривает вопрос о том, "может ли это позволить Google еще больше расширить свои позиции в отношении определенных картографических услуг", добавил он.

Представитель Google заявил, что компания работает с регулирующими органами и ответит на любые вопросы о своей деятельности.

Согласно новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, регулятор может запретить компаниям с определенным весом на рынке применять методы, которые наносят ущерб конкуренции.

Регулятор использовал эти правила для проведения параллельных расследований в отношении условий обработки данных Google и Google News, а также Facebook* и Amazon.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской