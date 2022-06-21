МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Санкции, которые были введены за последнее время против технологических компаний Китая, лишь подтолкнули вперед производство чипов в этой стране. Там зафиксированы самые быстрые темпы роста этой отрасли, имеющей стратегическое значение для экономики Поднебесной. Об этом пишет агентство Bloomberg. СМИ: Турция устала от членства в НАТО

По его данным, в последние четыре квартала оказалось, что 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире являются китайскими. Для сравнения указывается, что в тот же самый период времени в 2021 году их было восемь. Такие быстрые темпы роста объясняются тем, что США в 2020 году ввели ряд ограничений на продажу технологий для крупных предприятий Китая, таких, как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Именно вышеупомянутые меры и стали причиной того, почему Китай решил, что настало время увеличивать производство чипов.

На руку компаниям из Китая сыграла и пандемия COVID. Многие предприятия в Поднебесной смогли только выиграть даже от таких, казалось бы, негативных факторов, как постоянный дефицит и уменьшение объемов производства других крупнейших поставщиков. В 2021 страна активно увеличила собственное производство, и объем заказов от иностранных покупателей подскочил на 58%. Что же касается объема продаж, то, согласно информации Китайской ассоциации индустрии полупроводников, он вырос на 18% до рекордной суммы 1 триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).

По мнению Bloomberg, рост производства указывает на то, что именно напряженные отношения Китая и США способствуют изменению отрасли полупроводников.

Отметим, что в мировой экономике они играют далеко не последнюю роль — ведь их используют в разных сферах промышленности от обороны до передовых технологий, таких, как, искусственный интеллект и беспилотные автомобилях.