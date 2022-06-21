МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Всем органам власти, госструктурам и госкомпаниям сегодня в вопросе обеспечения технологической безопасности надо работать быстро и слаженно, иначе "нас просто съедят", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Алиханов: ответные предложения на ограничение транзита направят на неделе

"Всем заинтересованным органам власти, всем структурам государственным, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, поверх ведомственных барьеров, что называется, иначе нас просто съедят", — сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно осознать, что рассчитывать здесь можно только на свои силы, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности", — рассказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Все отечественные решения в сфере технологической безопасности должны находить практическое применение, а не "валяться где-то", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас очень важно, чтобы все, что будет сделано, и все, что уже сделано, находило практическое применение, а не валялось где-то", — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Многие российские IT-разработки базируются на западных технологиях, это ставит под угрозу их работу, важно разработать меры поддержки независимых отечественных технологий, сообщил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Многие российские инновационные разработки в IT-сфере базируются на западных технологиях и решениях. Это ставит под угрозу их работу в случае применения уже вынесенных или новых санкций или каких-либо иных недружественных шагов со стороны наших противников, не говоря уже о скрытой работе", — добавил он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры.

Медведев отметил, что важно определить критерии оценки российской продукции с этой точки зрения.

"Разработать меры поддержки отечественных разработок в IT-сфере, которые полностью не зависят от иностранных разработок и сервисов, то есть являются полностью российскими. И как можно скорее, естественно, запустить их в дело", — подчеркнул он.