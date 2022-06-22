МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спутник, выведенный на орбиту южнокорейской ракетой "Нури", функционирует нормально, что окончательно доказало способность Южной Кореи самостоятельно запускать спутники в космос, сообщило министерство науки и ИКТ страны. Южная Корея продолжает закупку нефти из России

Ранее сообщалось, что запуск южнокорейской космической ракеты "Нури" (KSLV-II) собственного производства завершился успешно во вторник. Таким образом Южная Корея стала седьмой в мире страной, которая может запускать в космос спутники весом более тонны на собственном ракета-носителе.

Вес груза ракеты составлял 1,5 тонны, в том числе 1,3 тонны балласта. Полезная нагрузка весом 162,5 килограмма включала спутник PVSAT с системами проверки функционала ракеты и ряда инновационных материалов, которым необходимо пройти проверку в космосе.

Около 16.42 (10.42 мск) вторника спутник PVSAT отправил первый сигнал южнокорейской исследовательской станции имени короля Сечжона, расположенной на полуострове Бартона в Антарктике. Данные показали, что спутник в норме и движется по орбите на заданной высоте.

В ночь на в среду спутник связался со станцией Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) в Тэчжоне с которой возможна двусторонняя передача данных. Станция получила все необходимые данные от спутника, активизировала его GPS передатчик, чтобы получать данные о его орбите, синхронизировала с ним время.

"Анализ переданных спутником PVSAT данных показал, что ого состояние хорошее, все функции работают нормально… Способность ракеты "Нури" доставлять спутники на орбиту окончательно подтверждена", — говорится в заявлении министерства.

Спутник PVSAT после запуска будет выполнять свою миссию на протяжении двух лет. К нему прикреплены четыре малых спутника кубсата (CubeSat), созданных в университетах SNU, Yonsei, KAIST и Университете Чосон, которые по очереди отделятся с 29 июня, 1, 3 и 5 июля.