МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в РФ российского магазина мобильных приложений, согласно проекту, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке, документ доступен в думской электронной базе. Финская Tikkurila решила покинуть российский рынок

"Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства", — указано в пояснительных материалах.

Кабмин уточняет, что мера актуальна в условиях санкционного давления, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Добавляется, что работа иностранных магазинов приложений, в частности App Store и Google Play, в значительной степени ограничена, "имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации".

"Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг", — отмечается там.

Изменения вносятся в статью 4 закона "О защите прав потребителей" и статью 10.6 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".