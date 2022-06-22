Правительство внесло проект создания в России магазина мобильных приложений
Правительство внесло законопроект о создании российского магазина мобильных приложений
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в РФ российского магазина мобильных приложений, согласно проекту, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства", — указано в пояснительных материалах.
Кабмин уточняет, что мера актуальна в условиях санкционного давления, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия. Добавляется, что работа иностранных магазинов приложений, в частности App Store и Google Play, в значительной степени ограничена, "имеется риск прекращения их работы в Российской Федерации".
"Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским граждан интернет-сервисов, частных и государственных услуг", — отмечается там.
Изменения вносятся в статью 4 закона "О защите прав потребителей" и статью 10.6 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".