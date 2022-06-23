МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По данным Минцифры России, DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду. В "Касперском" сообщили о количестве связанных с политикой киберинцидентов

"Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины. Около 9.30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал Госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства", — сообщает ведомство, уточнив, что для атак по социально значимым услугам было опубликовано более 50 IP-адресов.

Отмечается, что портал фиксировал почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России.

Уточняется, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. Все технические профильные подразделения "Ростелекома" мобилизованы.