Минцифры: DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины
Минцифры России сообщили о крупной DDoS-атаке на портал "Госуслуги" со стороны Украины
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По данным Минцифры России, DDoS-атаки на "Госуслуги" идут со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду.
"Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины. Около 9.30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал Госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства", — сообщает ведомство, уточнив, что для атак по социально значимым услугам было опубликовано более 50 IP-адресов.
Отмечается, что портал фиксировал почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России.
Уточняется, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновений в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. Все технические профильные подразделения "Ростелекома" мобилизованы.