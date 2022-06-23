МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что отечественный магазин мобильных приложений будет востребован у иностранных разработчиков, требование к его предустановке на устройства — одно из условий достижения цифрового суверенитета России. Правительство внесло проект создания в России магазина мобильных приложений

"Очевидно, что требование предустановки отечественного магазина приложений – одно из базовых условий достижения цифрового суверенитета нашей страны", — отметил депутат в Telegram-канале.

По словам Горелкина, российский магазин приложений будет востребован у зарубежных разработчиков. Кроме того, опыт закона о предустановке российских приложений на мобильные устройства показал, что данная мера действенна. Закон обеспечен тремя функциональными российскими магазинами приложений, которые были запущены в кратчайшие сроки и вполне успешно развиваются, подчеркнул парламентарий.