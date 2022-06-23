МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начал постепенный выход с рынков России и Белоруссии, заявлено в пресс-релизе компании. Глава Microsoft раскрыл планы по сокращению бизнеса в России

"Сегодня мы приняли решение начать постепенное сворачивание нашего бизнеса в России и Белоруссии", — сказано в сообщении.

Компания будет поддерживать связь с партнерами и клиентами, чтобы решать финансовые вопросы, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение. Cisco также отметила, что окажет поддержку сотрудникам из России и Белоруссии в течение переходного периода.

Cisco приостановила все бизнес-операции, в том числе продажи и предоставление услуг, в России и Белоруссии в марте.

Cisco Systems, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, производит и продает сетевое оборудование, программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование. Компания специализируется на интернете вещей (IoT), безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением. Штаб-квартира в Сан-Хосе, штат Калифорния.