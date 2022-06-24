МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Девять из 10 российских компаний в прошлом году подвергались кибератакам, из них 20% получали финансовый ущерб, 18 — имиджевый, следует из исследования "Индекс кибербезопасности" проведённого компанией "Мегафон". Программы-вымогатели стали чаще атаковать российские компании

В рамках исследования было опрошено 400 представителей компаний разных отраслей, которые используют сервисы обеспечения кибербезопасности. Исследование проводилось совместно с аналитическим агентством АО "ТНС МИЦ".

"Девять из десяти российских компаний подверглись кибератакам в 2021 году… 20% атакованных компаний получили финансовый ущерб, а 18% – имиджевый", — сообщается по результатам исследования.

"Особенно уязвим сегодня оказался малый и средний бизнес: у шести из десяти небольших компаний в штате нет специалистов по информационной безопасности. Поэтому они все активнее отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг: 41% уже пользуется такими решениями по сервисной модели", — отмечается в исследовании. Также отмечается, что в защиту удаленных подключений планируют инвестировать 37% всех компаний.

По словам директора по облачным платформам и инфраструктурным решениям "Мегафона" Александра Осипова, в данный момент наблюдается рост спроса на комплексную организацию мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC — Security Operation Center.

"Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации", – отметил Осипов.