МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" после утечки данных о заказах клиентов ввел функцию удаления истории заказов, в скором времени подобная функция появится и в "Яндекс.Лавке". Об этом сообщила пресс-служба сервиса. "Яндекс" закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций

Согласно пресс-релизу, пользователи сервиса получили возможность удалить информацию о своих заказах в "Яндекс.Еде" через личный кабинет Яндекс ID. Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять хранящимися данными.

Уточняется, что на данный момент пользователи могут удалить доставленные и завершенные заказы, позже будет добавлена функция удаления другой информации.

В пресс-службе отметили, что в скором времени в Яндекс ID появится возможность удалить заказы и "Яндекс.Лавки.