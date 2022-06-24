Клиенты "Яндекс.Еды" смогут удалить историю своих заказов
Клиенты "Яндекс.Еды" получили возможность удалить историю заказов после утечки данных
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки еды "Яндекс.Еда" после утечки данных о заказах клиентов ввел функцию удаления истории заказов, в скором времени подобная функция появится и в "Яндекс.Лавке". Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Согласно пресс-релизу, пользователи сервиса получили возможность удалить информацию о своих заказах в "Яндекс.Еде" через личный кабинет Яндекс ID. Сервис запустил такую возможность, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять хранящимися данными.
Уточняется, что на данный момент пользователи могут удалить доставленные и завершенные заказы, позже будет добавлена функция удаления другой информации.
В пресс-службе отметили, что в скором времени в Яндекс ID появится возможность удалить заказы и "Яндекс.Лавки.