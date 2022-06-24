БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил прессе на полях саммита ЕС в Брюсселе, что в Европе тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России. Власти Германии призвали снизить потребление газа "везде, где это возможно"

По его словам, в ЕС все очень тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России.

"Поэтому мы рано ввели санкции в отношении угля и нефти, предприняли другие действия для развития нашей инфраструктуры таким образом, чтобы быть в состоянии получать газ из других стран", — пояснил канцлер.

Он добавил, что в настоящее время эти усилия по поиску альтернатив российскому газу "должны быть расширены".