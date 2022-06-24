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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220624/837286531.html
В работе сайта "Яндекс.Лавка" произошел сбой
Технологии
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Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Согласно сообщению, у "Яндекс.Лавки"... ПРАЙМ, 24.06.2022
бизнес, технологии, новости, россия, яндекс.лавка, сайты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Согласно сообщению, у "Яндекс.Лавки" возникли проблемы с сервером. Специалисты компании уже начали работать над устранением неполадки.
Ранее сообщалось о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber.