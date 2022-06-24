МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пользователи сервиса доставки продуктов "Яндекс.Лавка" столкнулись со сбоями в работе его сайта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Клиенты "Яндекс.Еды" смогут удалить историю своих заказов

Согласно сообщению, у "Яндекс.Лавки" возникли проблемы с сервером. Специалисты компании уже начали работать над устранением неполадки.

Ранее сообщалось о сбоях в работе агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и Uber.