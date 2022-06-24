МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В компании "Яндекс" сообщили о восстановлении доступа к "Яндекс.Такси", Uber и "Яндекс.Лавке". В работе сайта "Яндекс.Лавка" произошел сбой

По словам представителей компании, специалисты восстановили доступ к Яндекс.Go и "Яндекс.Лавке".

Отмечается, что "Яндекс" приносес пользователям извенения за неудобство.

Кроме того, водителям и курьерам компенсируют простой в период сбоя в работе сервисов.