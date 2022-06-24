2022-06-24T15:00:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220624/837287258.html
"Яндекс" восстановил доступ к своим сервисам
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В компании "Яндекс" сообщили о восстановлении доступа к "Яндекс.Такси", Uber и "Яндекс.Лавке". По словам представителей компании, специалисты восстановили доступ к Яндекс.Go и... ПРАЙМ, 24.06.2022
технологии, новости, яндекс, яндекс.лавка, яндекс.такси
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В компании "Яндекс" сообщили о восстановлении доступа к "Яндекс.Такси", Uber и "Яндекс.Лавке".
По словам представителей компании, специалисты восстановили доступ к Яндекс.Go и "Яндекс.Лавке".
Отмечается, что "Яндекс" приносес пользователям извенения за неудобство.
Кроме того, водителям и курьерам компенсируют простой в период сбоя в работе сервисов.