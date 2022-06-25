МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1" начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". Роскосмос решил сконцентрироваться на создании спутников

"По результатам выполнения эскизного проекта в 2022 году подтверждена возможность создания космических аппаратов "Гонец-М1" полностью на отечественной электронной компонентной базе, что исключает влияние санкционных ограничений. Летные испытания перспективной спутниковой системы планируется начать в 2028 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая система будет применяться для обеспечения радиотелефонной связи, передачи данных, в том числе в интересах обеспечения межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT).

Создание нового поколения системы "Гонец" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в 2019 году. Развертывание системы планировалось начать с 2025 года с помощью ракет "Союз-2".

В апреле 2022 года гендиректор компании "ИСС Решетнева" (разрабатывает и производит аппараты "Гонец") Николай Тестоедов сообщил, что в новую группировку войдут 28 аппаратов, которые разместят на орбитах высотой 1,5 тысячи километров. По его словам, новая система будет сильно отличаться по характеристикам от предшественницы и будет работать глобально де-факто, а не де-юре, как нынешняя.

Текущая низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.