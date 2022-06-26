МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Вероятность выхода смартфона из строя возрастает, если его используют на пляже, Причем аибольшую угрозу работоспособности гаджета представляет вода, рассказал в эфире радио Sputnik техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов. Россиянам объяснили, как защитить гаджеты от перегрева летом

По его словам, владельцы смартфонов часто путают влагозащиту с водонепроницаемостью.

"Первое и самое главное — со смартфонами нельзя купаться, и снимать ими под водой тоже нельзя. Большинство современных аппаратов – не водонепроницаемые. То есть существуют специальные усиленные модели, но наши обычные телефоны – влагозащищенные, а не водонепроницаемые. В воду окунуть такое устройство можно, но долго плавать с ним нельзя", — предупредил Смирнов.

Он уточнил, что даже защита IP68, то есть стандарт защиты флагманских моделей телефонов, — это всего лишь двусторонний скотч, который проклеен внутри гаджета: со временем он теряет свои свойства и начинает пропускать жидкость.

Вторая опасность, угрожающая смартфону на пляже, — это песок.

"Во время пляжного отдыха в карманы и сумки попадает песок, пусть немного, но попадает. Он в считаные мгновения стирает ваш дисплей, как наждачная бумага. Песок запросто царапает даже корпус телефона", – добавил Смирнов.

Он отметил, что спасением от воды и песка для смартфона может стать вакуумный чехол.

"Очень крутая штука, которую сейчас в бассейнах дают, – это вакуумный чехол или кейс. Это прозрачная упаковка, которая не пропускает ни влагу, ни песок. С ним можно ходить на пляж и купаться. Это идеальное средство, которое стоит примерно 150 рублей", – рассказал техноблогер.

Он также напомнил, что телефон нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами, особенно в жару: от этого может произойти перегрев аккумулятора.