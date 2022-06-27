МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев заявил, что нелицензионные операционные системы Windows, скачанные с "пиратских" сайтов, несут большие риски для пользователей. Эксперт рассказал, как россияне смогут обновлять Windows

"Скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно, они могут содержать различное зловредное программное обеспечение: отсылать различные данные третьим лицам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама", — отметил эксперт, подчеркнув, что на этом фоне у отечественной ОС Linux есть преимущество: она сертифицирована ФСТЭК и ФСБ.

По словам Сергеева, российская операционная система вряд ли сможет заменить ушедший Windows, поскольку большинство игр выходит только для это ОС. Однако системы на базе Linux полностью подходят для определенных задач, таких как развертывание полноценного веб-сервера с базой данных.