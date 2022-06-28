МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Беспроводные наушники удобнее в использовании, а проводные дешевле и выигрывают в качестве звука, отметил в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт рассказал, как "разводят" покупателей мобильных телефонов

"Проводные наушники имеют более качественное звучание и стоят недорого. А беспроводные компактнее, у них не путается провод. Плюс они поддерживают много функций: голосовое управление, сенсорное управление и так далее. Все зависит от ваших предпочтений, но сейчас уже единицы выбирают разъем, большая часть людей пользуется беспроводными наушниками, они выбирают комфорт", – отметил эксперт.

Он напомнил, что сейчас большая часть современных смартфонов выпускается без разъема для гарнитуры: производители считают более выгодным выпускать Bluetooth-наушники, чем проводные модели.

"Отказ от разъема 3,5 миллиметра для наушников происходит по простой и понятной причине. Все началось с iPhone от компании Apple, которая достаточно активно продвигала беспроводные наушники. Дальше подключилась Samsung и другие производители. И, по сути, проводные наушники везде, кроме бюджетного сегмента, "умерли". Это осознанный шаг, чтобы сделать более популярными Bluetooth-наушники. Люди за это платят больше", – объяснил Муртазин.