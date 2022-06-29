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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220629/837323511.html
Сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке
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САЙТ "РОСКОСМОСА" ПОДВЕРГСЯ DDOS-АТАКЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ЦЕНТРОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАПАДА — ПРЕСС-СЛУЖБА Новость дополняется ПРАЙМ, 29.06.2022
технологии, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. САЙТ "РОСКОСМОСА" ПОДВЕРГСЯ DDOS-АТАКЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ЦЕНТРОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАПАДА — ПРЕСС-СЛУЖБА
Новость дополняется