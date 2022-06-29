МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за тайного сбора данных. TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России

"Я призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за его практики тайного сбора данных", — отметил Карр в Twitter.

По словам представителя Комиссии, TikTok собирает ряд конфиденциальных данных, таких как история поиска и просмотра, шаблоны нажатий клавиш, биометрические идентификаторы, черновики сообщений, которые, как показывают новые отчеты США, доступны в Пекине.