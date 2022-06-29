В США потребовали удалить TikTok из магазинов приложений Apple и Google
Федеральная комиссия связи США призвала Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Представитель Федеральной комиссии связи США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за тайного сбора данных.
"Я призвал Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений из-за его практики тайного сбора данных", — отметил Карр в Twitter.
По словам представителя Комиссии, TikTok собирает ряд конфиденциальных данных, таких как история поиска и просмотра, шаблоны нажатий клавиш, биометрические идентификаторы, черновики сообщений, которые, как показывают новые отчеты США, доступны в Пекине.