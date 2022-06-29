Магазины X5 полностью перейдут на российское ПО летом
Магазины X5 Group полностью перейдут на российское ПО в течение лета
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ретейлер X5 Group сообщил о полном переходе своих магазинов на российское программное обеспечение для собственной программы лояльности.
По сообщению ретейлера, летом X5 полностью перейдет на новый процессинг лояльности на платформе российской компании Loymax, включая возможность использования карт в мобильных приложениях, и приступит к развитию функционала программы лояльности. Осенью этого года Х5 планирует вернуть возможность выбирать любимые категории и партнерские предложения.
Новый процессинг привнес ряд изменений. Так, внедрены единые стандарты авторизации клиента в системе, исключая дублирование данных, а также собственная система кризисного мониторинга с мгновенным оповещением.
Отмечается, что система работает в тестовом режиме уже в более чем в 1500 магазинах "Пятерочка" в Москве и области.