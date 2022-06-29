МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ретейлер X5 Group сообщил о полном переходе своих магазинов на российское программное обеспечение для собственной программы лояльности. Россияне смогут забирать заказы с Lamoda в магазинах X5 Group

По сообщению ретейлера, летом X5 полностью перейдет на новый процессинг лояльности на платформе российской компании Loymax, включая возможность использования карт в мобильных приложениях, и приступит к развитию функционала программы лояльности. Осенью этого года Х5 планирует вернуть возможность выбирать любимые категории и партнерские предложения.

Новый процессинг привнес ряд изменений. Так, внедрены единые стандарты авторизации клиента в системе, исключая дублирование данных, а также собственная система кризисного мониторинга с мгновенным оповещением.

Отмечается, что система работает в тестовом режиме уже в более чем в 1500 магазинах "Пятерочка" в Москве и области.