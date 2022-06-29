МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink. В Киеве сообщили о потере "Украинскими железными дорогами" 65% грузопотоков

"В июне Украину уже приняли в орган европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций (BEREC), и у Украины уже есть единое роуминговое пространство с Европой", — сказал Щиголь, слова которого приводит издание "Лига".

Он отметил, на территории страны есть "резервный канал связи" — это Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг – ред) на льготных условиях. По его словам, сейчас сфера связи самая прогрессивная отрасль Украины, не так много стран в Европе имеют такую качественную разветвленную связь с таким охватом интернета.

После спецоперации будет рассмотрен вопрос оплаты, но цена будет не американской или европейской. Есть предварительные договоренности с Илоном Маском о льготных тарифах, приводит слова главы ведомства издание.