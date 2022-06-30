МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские разработчики представили предварительные стандарты для сетей 5G OpenRAN, которые совместимы с международными аналогами и отвечают европейским требованиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). В Индии одобрили проведение аукциона на частоты связи 5G

"Технический комитет "Кибер-физические системы" выносит на публичное обсуждение новую серию предварительных национальных стандартов для сетей 5G OpenRAN. Их утверждение позволит обеспечить и ускорить внедрение технологии связи пятого поколения в России, что особенно важно в условиях санкционного давления. Документы разработаны Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех)", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, разработанная серия стандартов включает в себя документы, которые рассматривают вопросы взаимодействия всех компонентов базовой станции 5G, а также взаимодействие между базовыми станциями 5G и LTE. Специалисты также представили план реализации подключения 5G к транспортной сети.

Открытые стандарты OpenRAN обеспечивают взаимозаменяемость и совместимость сетевого оборудования разных производителей. Кроме того, отечественные стандарты совместимы с требованиями и рекомендациями международного консорциума 3GPP (разрабатывает спецификации для мобильной телефонии), более усовершенствованы в сфере информационной безопасности, а также "разработаны на базе спецификаций международного альянса O-RAN, ETSI (организация по стандартизации в телекоммуникационной промышленности в Европе — ред.)".

"Мы обоснованно рассчитываем на то, что открытый архитектурный подход, дающий дополнительные возможности для отечественного производителя, привлечет всех заинтересованных игроков технологического и телекоммуникационного рынков РФ принять активное участие в обсуждении документов на нашей площадке – чтобы заранее выработать план выхода на эффективную кооперацию и скорейшую практическую реализацию технологии", — цитирует пресс-служба НТИ директора по развитию технологических стандартов АНО "Платформа НТИ" Никиту Уткина.