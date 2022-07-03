МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Выявленное вредоносное ПО для Android способно оформлять платные услуги без ведома пользователя, сообщается в блоге Microsoft. Глава Microsoft раскрыл планы по сокращению бизнеса в России

Отмечается, что новый вирус может незаметно для владельца смартфона оформить на номер большое количество платных подписок. При этом коварное ПО умеет скрывать SMS-сообщения, которыми операторы обычно подтверждают оформление подписки или прохождение платежей.

В Microsoft заявляют, что нейтрализовать опасные вирусы можно, внеся изменения в Android API и более детально изучив приложения, находящиеся на модерации Google Play.