ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Уход Microsoft из России не окажет существенного влияния на рынок с точки зрения использования "пиратского" софта, но для разработчиков и производителей российского программного обеспечения этот уход — позитивная новость, заявил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак. Глава Microsoft раскрыл планы по сокращению бизнеса в России

Российские пользователи с 19 июня не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11, это связано с решением компании Microsoft о постепенном сворачивании бизнеса в РФ. В понедельник в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке "пиратских" операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%.

"Те, кто привык пользоваться пиратскими версиями, те, наверное, и будут продолжать ими пользоваться. В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке, особо влияния не окажет. С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг безусловно позитивный", — сказал Шпак.

Он добавил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе уход иностранных IT-гигантов положительно скажется на возможностях и на тех нишах рынка, которые смогут занять российские компании. "Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени, с увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов", — заявил замглавы Минпромторга.

В то же время, по мнению Шпака, вариант создания отечественного аналога Windows достаточно спорный, поскольку уже существующие российские операционные системы, такие как Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС, справляются с поставленными задачами.

Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.